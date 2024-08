Deutsche Bergsteigerin rutschte aus und stürzte ab

Keine Telefonverbindung an Unfallstelle

Dabei zog sich die Bergsteigerin eine Knöchelfraktur zu und konnte daher nicht mehr weiter absteigen. Ihr Begleiter, ein 37-jähriger Landsmann, musste zum Absetzen eines Notrufes zum Deffreggerhaus absteigen, da am Unfallort keine Telefonverbindung möglich war. „Die Verletzte wurde vom Notarzthubschrauber C7 mittels Tau geborgen und in das Krankenhaus nach Lienz geflogen“, so die Exekutive.