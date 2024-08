Nach 6 Tagen: „Brand aus“ bei Waldbrand in Palfau

Nach einer Lageerkundung am Donnerstagnachmittag war es fix: Einsatzleiter Christian Danner meldete um exakt 16.17 Uhr „Brand aus“ an die Bereichsfeuerwehrzentrale Liezen. Seit vergangenen Samstag wütete in Palfau im Gesäue auf sechs Hektar ein Waldbrand. An die 100 Feuerwehrleute waren im Kampf gegen die Flammen im Einsatz – unterstützt wurden sie dabei von vier Hubschraubern.