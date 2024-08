Anklage gegen Polizisten im Fall um Red-Bull-Erben

Polizisten sollen in einem pikanten Fall in Thailand an der Fälschung von Beweisen beteiligt gewesen sein – und damit dazu beigetragen haben, dass der Beschuldigte nie zur Rechenschaft gezogen wurde. Wie ein für Korruptions- und Amtsmissbrauchsverfahren zuständiges Gericht am Donnerstag mitteilte, legt die Staatsanwaltschaft Somyot Poompanmoung und sieben Mitangeklagten „Amtsmissbrauch“ zur Last.