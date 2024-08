Couragierte Frauen retten zwei Menschenleben

Am ersten Tag ihres Kuraufenthaltes gingen Manisha Schlenz (43) und Livia Gregorovo (39) einkaufen, als sie an der Pitten das Unglück miterleben mussten. Sie sahen, wie der Kinderwagen mit dem Kleinkind in den Bach stürzte, die Oma sprang sofort nach. Die beiden Augenzeuginnen eilten ebenso rasch zur Hilfe wie drei Buben (10 bis 12 Jahre) und auch der Pfarrer von Erlach zeigte tätige Nächstenliebe und half. Die drei Burschen waren bis zur Brust im Wasser der Pitten.