Nachhaltigkeit in Betrieben wird weiter gefördert

Ausschreibung läuft bis Ende Oktober

Auf der Homepage des Landes können Firmen und Verbände vom 1. September bis 31. Oktober an der Ausschreibung teilnehmen. Wirtschaftslandesrat Mario Gerber von der ÖVP sagt zu der Förderaktion: „Die Auswirkungen des Klimawandels sind auch in der Wirtschaft spürbar. Unser Ziel ist es, gemeinsam in eine klimafitte Zukunft zu gehen und das Thema Nachhaltigkeit noch mehr in den Fokus zu rücken. Ich lade alle dazu ein, einen Antrag zu stellen.“