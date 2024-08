Überschlag mit Klein-Lkw endete im Straßengraben

Der 27-Jährige aus dem Bezirk Südoststeiermark war am Mittwoch gegen 1 Uhr mit seinem Klein-Lkw in Kirchberg auf der L 201 in Richtung Feldbach unterwegs. Aus bislang ungeklärter Ursache kam er von der Fahrbahn ab. Das Fahrzeug fuhr auf eine Böschung, knallte gegen ein Verkehrsschild und überschlug sich in Folge. Erst im Straßengraben kam der Klein-Lkw am Dach liegend zum Stillstand.