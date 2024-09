Wie eine Frauenseilschaft einen 4000er erklomm

Vergangene Woche war es so weit: Gemeinsam mit Barbara Schiefer und Bergführerin Gundula Tackner brach die Frauenseilschaft auf. „In dieser Männerdomäne fallen fünf Frauen schon auf. Am Abend in der Hütte war vielleicht ein Fünftel der Gäste weiblich, aber so gut wie alle waren mit Männern unterwegs“, sagt Zienitzer. „Wir waren auch am Glockner schon die einzige Frauenseilschaft.“