Grazer setzte Notruf via App ab: Rettung kam nicht

Seit einigen Jahren gibt es in Österreich eine Handy-App, über die man Notrufe absetzen kann. Dahinter steht der gemeinnützige Notruf Niederösterreich GmbH, die eingehende Notrufe an die jeweils zuständigen Landesleitstellen weiterleitet. Ein Vorteil der App ist unter anderem, dass der exakte Standort der Person in Not übermittelt wird.