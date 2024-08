Erster Statement-Sieg im Meisterschaftskampf

Von Beginn an trat die Heimmannschaft mit breiter Brust auf und setzte die Gäste mit Standards immer wieder unter Druck. Lange dauerte es nicht, bis sich dies auch in Toren widerspiegelte: Goalgetter Marcel Bernhofer stellte seine Erfahrung bereits nach fünf Minuten unter Beweis, indem er nach einem verlängerten Einwurf goldrichtig stand und den Führungstreffer besorgte. Etwa 20 Minuten später gelang ihm ein fast identes Tor zum 2:0-Pausenstand. „Wir kamen recht schnell in Führung“, strahlte St. Michael-Trainer Gerald Payer. „Wir haben Stuhlfelden mit unseren Standardsituationen überfordert.“ Der Grundstein für einen erfolgreichen Nachmittag war somit gelegt.