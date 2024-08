Kletterer (24) stürzte 40 Meter bis zum Wandfuß ab

Am Samstag gegen 6.15 Uhr kletterten ein 23-Jähriger und ein 24-Jähriger (beide Österreicher) vom Biwak am langen Sattel zum Einstieg der alpinen Klettertour Westpfeiler im fünften Schwierigkeitsgrad am westlichen Wandfuß der Kumpfkarspitze (2393m).