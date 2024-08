Neue Erlebniswelt zieht in den Tierpark Haag

Mit 275.000 Gästen verzeichnete der Tierpark Haag im vergangenen Jahr einen neuen Rekord. Damit dieser bald schon wieder Geschichte ist, wird in einen der größten Besuchermagneten des Mostviertels investiert. Drei Millionen Euro fließen in die Errichtung einer Erlebniswelt. Der ehemalige Wirtschaftshof wird teilweise abgerissen und durch einen Neubau ersetzt. In diesem soll ein 450 Quadratmeter großer Indoor-Spielplatz entstehen.