Betrunkene Radfahrerin kracht bei Einfahrt in Pkw

Frau wurde in die Klinik gebracht

Dabei konnte sie den Pkw nicht rechtzeitig wahrnehmen und prallte mit ihrem Fahrrad auf das Heck des Fahrzeuges. In weiterer Folge kam die Radfahrerin zu Sturz und wurde dabei erheblich verletzt. Nach der Erstversorgung durch die Rettungskräfte wurde die Radfahrerin in die Innsbrucker Klinik gebracht. „Ein durchgeführter Alko-Test bei der Radfahrerin verlief positiv“, so die Exekutive.