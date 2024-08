Schwaz ist bereit für den Start in die neue Saison

Abwehrchef fehlt

Gerade in der Deckung macht sich das Fehlen von Michael Miskovez bemerkbar. Der Nationalteamspieler laboriert an einer Patellasehnenentzündung, soll sich in den kommenden Tagen wieder an die Halle gewöhnen. Weil der 26-Jährige aber noch ausfällt, müssen seinen Part andere übernehmen. Die Kreisläufer Emanuel Petrusic und Samuel Kofler machen das bereits, aber auch Petar Medic soll mehr im Abwehrzentrum zum Einsatz kommen. „Wir trainieren in mehreren Konstellationen, Petar kann das auch. Wir haben da aber noch Defizite, Mischa fehlt uns mit seiner Präsenz“, meinte Jauernik.