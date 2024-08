Musikalische „Ständchen“ quer durchs weite Land

Bei dem von 25. August bis 27. Oktober stattfindenden Konzertreigen sind auch zahlreiche Künstler aus Niederösterreich mit von der Partie: Etwa gleich bei der Eröffnung am Sonntag mit dem heimischen Tenor Michael Wagner und der Carl-Zeller-Serenade in St. Peter in der Au, dem Geburtsort des Komponisten. Die Mezzosopranistin Patricia Nolz – Shootingstar an der Wiener Staatsoper – bietet am 22. September mit der Hugo-Wolf-Serenade einen Streifzug durch das Liedschaffen der Romantik auf der Burg Perchtoldsdorf.