Verein „PopKultur“ sorgt für populäre Musik

Eine regionale Institution

Zwischenzeitlich ist der „Verein PopKultur“ zu einer nicht mehr wegzudenkenden Institution für Kufstein und die gesamte Region geworden. Es sind knapp 20 Veranstaltungen, vom Konzert hin zu Lesungen und weiter zu Comedy und Kabarett. Darunter befinden sich so klingende Namen wie die zuvor erwähnte Christina Stürmer. „CRO“, „Seiler und Speer“, „Poxrucker Sisters“, Jules Holland und so weiter, und so weiter