Kampf um Aufträge und gegen Giganten im Internet

„Es krankt in der Auftragsvergabe“

Das betrifft nicht nur den stationären Handel, sondern auch andere Branchen. Am Donnerstag traten Dietmar Hernegger, Obmann der Sparte Information und Consulting, Veronika Opbacher-Egger, stellvertretende Obfrau der Sparte Gewerbe und Handwerk, sowie WK-Vizepräsident Martin Wetscher vor die Medien, um Alarm zu schlagen. Laut Hernegger „krankt es in der Auftragsvergabe. Ausschreibungen von diversen Ämtern werden immer weniger an Tiroler Betriebe vergeben“.