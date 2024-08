„Stromtour“ zur Heidelberger Hütte im Engadin

Spruchgewaltiger Hüttenwirt

Die Heidelberger Hütte befindet sich mit den Wirtsleuten Loisl und Sandra Eiter fest in Tiroler Hand. Die Alpenvereinshütte ist nicht nur ein kulinarischer Super-Tipp, sondern bietet auch Übernachtungsmöglichkeiten. 12.000 Biker nutzen in den Sommermonaten diese Transalp-Route in das Engadin. Und auch die rüstigen Senioren-E-Biker werden immer mehr, freut sich Loisl, der spruchgewaltige Hüttenwirt: „Wer später bremst, ist länger schnell.“