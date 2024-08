Waller wegen Meniskusblessur zwei Monate out

Waller wurde am Mittwoch operiert

Waller wurde am Mittwoch von ÖVV-Teamarzt Lukas Brandner operiert, könnte nach einer Zeit auf Krücken und leichtem Aufbau in rund zwei Monaten wieder am Court stehen. Dann wird der Termin für Ermacoras geplantes letztes Turnier in vier Wochen in Innsbruck bereits vorbei sein.