Das kann der Millionen-Türke im Sturm-Visier

Ein Mann fehlte: Seedy Jatta liegt mit Grippe flach. Dafür schwitzte mit Sarkaria, Wlodarczyk und Dante noch jenes Trio unter Christian Ilzer, das in den nächsten Wochen von Bord gehen wird. Andreas Schicker beäugte das Training von seinem Büro aus, telefonierte zwischendurch, die Transferperiode geht jetzt in die heiße Phase. „Mittlerweile gibt es offizielle Angebote für diese drei Spieler“, so der Sportchef.