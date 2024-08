Weltmeister strampelten schon bei diesem Rennen

Auf die Plätze, fertig, los! Mittwoch startet in Stubenberg mit dem Prolog die diesjährige Radjugendtour in der Oststeiermark. Das in Europa einzigartige Rennen lockt auch in diesem Jahr zahlreiche Talente mit ihrem Rennrad in unser Bundesland. Bis Sonntag wird hart um den Gesamtsieg gekämpft.