Tageseltern für den Mitarbeiter-Nachwuchs

Um den eigenen Mitarbeitern in solchen Situationen die nötige Unterstützung zu bieten, wurde seitens der EVN nun nachgeschärft: Und zwar in Form einer betriebsinternen Kinderbetreuung. Ab sofort kümmern sich Tageseltern in einem eigenen „Kinderzimmer“ um den Nachwuchs. Während die Kleinen am Vormittag versorgt sind, können die Elternteile ihre beruflichen Termine wahrnehmen.