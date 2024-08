„Krone“ verlost Tickets für Angélique Kidjo

Tickets zu gewinnen

Die „Krone“ verlost für das Konzert der fünffachen Grammy-Preisträgerin aus Benin, Angélique Kidjo, am Sonntag, 25. August, 3-mal 2 Tickets. An diesem Tag startet das Festival übrigens bereits um 11 Uhr mit einem Frühschoppen inklusive Freibier. Und: Am Montag ist der Eintritt für alle frei. Teilnahmeschluss ist der 23. August, 09:00 Uhr.