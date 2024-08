Bebe Rexha erlebte „Hasskriminalität“am Airport

In einer emotionalen, inzwischen gelöschten Instagram-Story erklärte die 34-Jährige, der Supervisor des Lufthansa-Flugs habe sie bedroht. Das war passiert: Am Sonntag soll Rexha daran gehindert worden sein, in München ein Flugzeug zu betreten: „Ich bin bedroht worden, weil ich dachte, der Sicherheitsbeamte sei Albaner.“