Drei Wanderer fanden abgestürzten Alkolenker

Der Vorfall ereignete sich schon am Samstag gegen 2.40 Uhr, wurde aber erst am Sonntag publik: Drei junge Leute, die auf dem Panoramaweg in Kauns zu Fuß unterwegs waren, sahen in einer Baumgruppe unterhalb des Weges in einem steilen Wiesenstück einen offenbar abgestürzten Pkw.