Am Tag nach Unwetterflut war Weiterfeiern angesagt

Es war am Freitagabend knapp vor der Öffnung des Hauptzeltes der großen „Augustwiesn“, als die Sintflut über Hollabrunn hereinbrach. Nach dem nächtlichen Schock folgten am Samstag Aufräumarbeiten – im Vordergrund stand das Festgelände. Freiwillige stellten den Zustand so weit wieder her, dass Samstagabend die Party weiterging.