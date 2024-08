Radprofi Gamper mutiert zum Kilometerfresser

Mit dem heutigen Antreten bei der Spanien-Rundfahrt stellt der Kilometerfresser gleich mehrere Bestleistungen auf. Er bestreitet zum ersten Mal zwei Grand Tours (Giro und Vuelta) in einer Saison. Wenn er am 8. September das Ziel in Madrid erreicht hat, stehen 91 (!) Renntage und mehr als 13.000 (!) Rennkilometer in den Büchern: „Nach der Vuelta ist für heuer Schluss, man muss es wirklich nicht übertreiben.“