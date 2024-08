Was Silvia bäckt, ist (nicht) für die Katz‘!

Durch ihre Liebe zu den Katzerln kam Silvia Stöhs auch mit Tierschutzvereinen in Kontakt. Und zur Erkenntnis: „Es ist ein Wahnsinn, was da von vielen geleistet wird, eigentlich nicht zu glauben. Da sind tatsächlich Menschen dabei, die ihr gesamtes Geld für Lebewesen ausgeben, die in Not sind, ihre Freizeit opfern. Das bewundere ich ungemein.“