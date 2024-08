Stein brach aus, Kletterin stürzte 17 Meter ab

Mann seilte sie ab, Bergführer half

Die Verunfallte konnte von ihrem Mann bis zu einem „Zwischenband“ im Fels abgeseilt werden. Sie wurde dann von ihrem Gatten in Begleitung eines in der Nähe befindlichen einheimischen Bergführers, der die Schreie gehört hatte, zur Dresdnerhütte gebracht. Anschließend fuhr das Ehepaar gemeinsam mit der Bahn in das Tal. Von dort wurde sie nach der Erstversorgung durch die Rettung mit dem Notarzthubschrauber in die Klinik Innsbruck geflogen. Nach Abschluss der Erhebungen wird der Staatsanwaltschaft Innsbruck Bericht erstattet.