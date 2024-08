Vier heiße Steirer lassen auf Medaillen hoffen

Vier Wochen hat sich der 43-Jährige auf die Spiele vorbereitet, nach einem Block in Tignes ist er augenblicklich beim Höhentrainingslager in Val Thorens (sein viertes Höhentraining binnen 12 Monaten): „Ich will mir einen Podestplatz holen – und mehr Aufwand kann ich wirklich nicht betreiben!“ Die Strecke in Paris ist eine echte Hollywoodstrecke: „Anstiege, technische Passagen, Pflastersteine – wer immer gewinnt, der hat es sich wirklich verdient!“