Transfer? Sturm-Duo verpasst Steirer-Duell

„Das ist bei beiden der Fall“, bestätigt Sportchef Andi Schicker. Es war zuletzt schon bekannt, dass Sturm beim Polen Wlodarczyk eine Transferlösung sucht. Jetzt kam auch Wind in die Causa Manprit Sarkaria. Der Wiener ist in seinem letzten Transferjahr, möchte sich dem Vernehmen noch einmal im Ausland beweisen. „Es gab jetzt auch offizielle Anfragen“, so Schicker.