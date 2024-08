„Behinderung ist kein Problem – aber die Behörden“

„Ist mühsam, dass man für alles kämpfen muss“

Der Tiroler muss nun selber schauen, wer ihm hilft, falls er Unterstützung brauchen sollte. „Dass man für alles, was einem eigentlich zusteht, so kämpfen muss, ist eine Frechheit. Nicht die Behinderung ist das Problem, sondern es liegt an den Behörden“, ist der 61-Jährige überzeugt.