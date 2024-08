Dixie und Swing kehren wieder nach Weiz zurück

Am Freitag startet das bereits achte Dixie- und Swingfestival Weiz im Autozentrum Harb. Für einen fröhlichen Start sorgt das Septett St. Barbara Dixielanders um Mastermind Marcus Weberhofer. In der Folge gibt es neun Tage Ragtime, Dixieland und Swing. Gastgeber Angelika und Manfred Harb haben alles in Bewegung gesetzt, um den Autosalon gut klingen und glänzen zu lassen und für rund 250 Besucher Platz zu schaffen. Am 11. August folgt in Ilz das Jazz-Abschlusskonzert der Big Band Ilz und Liza in Dixieland.