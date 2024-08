Kreuzungen wurden drei Radfahrern zum Verhängnis

61-Jähriger mit Verdacht auf Oberschenkelhalsbruch

Auch für einen 61-Jährigen in Münster (Bezirk Kufstein) endete eine E-Bike-Tour auf der L211 am Dienstag im Spital. Der Einheimische kollidierte an einer Kreuzung mit dem Auto eines 68-Jährigen, der in die Landesstraße einbiegen wollte. Dabei zog sich der E-Biker vermutlich einen Oberschenkelhalsbruch zu. Die Rettung brachte ihn ins Bezirkskrankenhaus Schwaz.