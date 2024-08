Grazer Liesl hat jetzt einen „Leibwächter“

In der Zentralfeuerwache am Lendplatz ist man froh, dass dies kein Dauerzustand ist. „Insgesamt sind in Graz 1084 Objekte direkt mit unserer Notrufzentrale verbunden – das ist im Ernstfall natürlich Goldes wert“, sagt Brandrat Gerald Wonner. „Längstens zwei Minuten nach Eingehen des Alarms sind wir mit unseren Fahrzeugen auf der Straße.“