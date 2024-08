Motorradfahrer und Tochter (14) von Auto gerammt

Fataler Verkehrsunfall am späten Sonntagnachmittag in Mutters im Tiroler Bezirk Innsbruck-Land: Ein Motorradfahrer (41), der in Begleitung seiner 14-jährigen Tochter war, wurde von einem Auto gerammt. Das Duo kam zu Sturz und erlitt dabei erhebliche Verletzungen. Es wurde in die Klinik gebracht.