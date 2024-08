Wasserretter appellieren: „Sturmwarnung beachten“

An den großen Salzburger Seen gibt es einen Sturmwarndienst – inklusive mehreren Warnleuchten am Ufer. „Wenn diese im Sekundentakt orange blinken, sind Schiffe dazu verpflichtet kehrt zu machen“, sagt Pacher. Auch mit Stand-up-Paddelboards sollte man dann nicht mehr am See unterwegs sein. Die Leuchten blinken ab Windgeschwindigkeiten von 60 km/h. Bei erwarteten Stürmen von 90 Stundenkilometer aufwärts erfolgen zusätzliche Rundfunkdurchsagen.