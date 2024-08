Die Repressalien gegen die Sportstars der DDR

So gut wie jeder kennt Eiskunstläuferin Katarina Witt, doch haben Sie schon einmal etwas von Thomas Emmrich gehört? Oder von Joachim Ziesche? Ersterer galt in den 70er-Jahren als einer der besten Tennisspieler der Welt, Ziesche war in seiner Funktion als Eishockey-Spieler herausragend. Dass die beiden – und noch viele andere – nur noch Fußnoten in der Sporthistorie sind, verdanken sie ihrer alten Heimat, der DDR.