Die kleine Botin ist fit für den Schulwechsel

Nur noch wenige Wochen trennen meine jüngere Tochter von einem sehr aufregenden Ereignis: Sie wechselt in die nächste Schule! Die Vorfreude überwiegt, sie spricht seit der Anmeldung in der AHS viel und oft davon. Dennoch gibt es Momente der Unsicherheit und der Aufregung. Der Wechsel in eine komplett neue Umgebung mit vielen unbekannten Menschen und einer bisher ungewohnten Menge an unterschiedlichen Lehrern werfen ein bisschen ihre Schatten voraus. Wie wird das werden?