Nicola Peltz-Beckham verklagt ihren Hundefriseur

Peltz-Beckham wirft HoundSpa außerdem vor, Ceballos trotz zahlreicher Beschwerden, in denen ihm Tiermisshandlung vorgeworfen wurde, weiterhin beschäftigt zu haben. Was genau während der Pflegebehandlung geschah, wurde in der Klage nicht aufgeführt. Auf Instagram erklärte Peltz-Beckham jedoch, dass Nala „hyperventilierend herauskam und keine Luft mehr bekam“.