Nachwuchs erkundete in 10 Tagen 85 Kilometer Berg

Nach der Theorie folgte schließlich die Praxis

Das erlernte Wissen durften die Junior-Ranger dann auch gleich in die Praxis weitergeben. Die 15 Jugendlichen durften selbst ihre eigenen Führungen leiten. Die Schauplätze für diese Unterfangen hätten nicht besser sein können: So wurden der Gletscherweg Innergschlöss, das Umbaltal mit den bekannten Iselkatarakten, das Ködnitztal mit seiner Steilwildpopulation und zahlreiche weitere Schönheiten des Nationalparks in die Hände der Kinder und Jugendlichen gelegt.