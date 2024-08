Erleben Sie eine magische Show in der Staatsoper

Dabei schlagen die bei­den eine Brücke in die Ge­genwart: „Es ist span­nend, sich mit der Historie auseinanderzusetzen und heute selbst diese Traditio­nen in gewisser Weise fort­zuführen“, so Amélie. Eines sei über die Jahrhunderte gleich geblieben: Der Zauber an sich. Das Staunen! Tickets für die Shows am 24 und 25. August können Sie noch HIER ergattern.