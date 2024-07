Salzburg tritt bei WM gleich mit zwei Teams an

Wo Rhönrad-Verbandspräsident Hans Pichler in doppelter Funktion unterwegs ist. Denn es stehen gleich zwei Salzburger Teams am Start. Janka Szenteszki, die seit mehreren Jahren für TGUS Salzburg antritt, konnte nicht eingebürgert werden. So tritt die Juniorin für Ungarn an. „Ich freue mich dabei zu sein, aber bin schon auch nervös“, erklärt die Debütantin.