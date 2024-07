58-Jähriger attackierte Mann mit Schraubenzieher

Beschuldigter in Justizanstalt gebracht

Auch einen 45-jährigen Österreicher nahm der 58-Jährige ins Visier. „Er bedrohte ihn verbal unter Vorzeigen desselben Schraubenziehers mit dem Leben“, so die Exekutive. Weiters beschädigte der Beschuldigte zwei Taxifahrzeuge. Der Beschuldigte konnte von einer Polizeistreife angehalten werden. Er wurde in die Justizanstalt Innsbruck eingeliefert.