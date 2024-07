Mehr Hebammen – dennoch Mangel in einigen Regionen

28 Kassen-Hebammenstellen für die gesamte Steiermark: So viele waren in den Jahren 2019 bis 2022 am Papier vorhanden – dem gegenüber standen etwas mehr als 10.000 Geburten pro Jahr. Und diese 28 Stellen war auch nie zur Gänze besetzt: 2019 waren sechs Stellen unbesetzt, in den Jahren darauf waren es vier, zwei und drei.