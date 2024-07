Radfahrerin auf Forststraße von Stein getroffen

Frau musste schwer verletzt ins Spital

„Die 58-jährige Mountainbikerin wurde von dem Stein am rechten Unterschenkel getroffen“, heißt es seitens der Polizei. In weiterer Folge fiel sie auf den neben ihr fahrenden 65-jährigen Begleiter. „Beide Sportler kamen dabei zu Sturz und wurden verletzt“, betont die Exekutive. Die Frau wurde von der alarmierten Bergrettung Vorderes Stubai erstversorgt und ins Tal gebracht. Anschließend wurde sie mit dem Rettungswagen zur weiteren Behandlung in das Krankenhaus Hall in Tirol eingeliefert. „Ihr Verletzungsgrad ist schwer“, so die Ermittler. Ihr Begleiter wurde leicht verletzt und konnte selbständig mit dem Mountainbike ins Tal abfahren.