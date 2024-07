Motorradfahrer bei Unfall mit Auto schwer verletzt

Totalschaden bei Motorrad

Der Motorradfahrer wurde bei dem Unfall schwer verletzt und nach der Erstversorgung mit der Rettung in das Krankenhaus nach Schwaz gebracht. Die Lenkerin des Autos blieb unverletzt. Am Motorrad entstand Totalschaden, der Pkw wurde erheblich beschädigt. „Die B165 war für etwa eine Stunde nur einspurig befahrbar“, so die Exekutive.