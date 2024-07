„Liebesbriefe aus Nizza“: Malerischer Ehebruch

Wer also noch Urlaubsinspiration sucht, findet sie in dem Film mit Sabine Azéma und André Dussollier in den Hauptrollen. Die beiden Schauspieler kabbeln sich am wunderschönen Strand von Saint-Jean-Cap-Ferrat, schweigen sich in der sonnendurchfluteten Altstadt von Nizza an oder starren an der Promenade des Anglais auf das türkis-blaue Meer. Calbérac: „Ich hoffe, die Zuschauer bekommen durch den Film Lust, diese wunderbare Region Côte d‘Azur zu entdecken.“