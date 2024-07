Am Rosskopf – Gipfelglück für die ganze Familie

Im steilen Gelände im (kühlen) Wald

Der – bald nicht mehr asphaltierte – Fahrweg führt unter der Sommerrodelbahn durch und vorbei am „Riedlhof“. Wenig später heißt es, vor einem Gatter links zum Steig wechseln („Rosskopfhütte“). Der verläuft in der Folge zu 90 Prozent fast kerzengerade im steilen Gelände im (kühlen) Wald nach oben (kurze Passage am Fahrweg). Der Steig trifft knapp vor der Rosskopfhütte erneut auf einen Fahrweg – darauf empor und bei der ersten Rechtskurve zum Steig in die Wiesen abzweigen („Rosskopfhütte“).