Wienerin von Auto mitgerissen und tödlich verletzt

Der Unfall ereignete sich am Donnerstag in Stanz im Mürztal. Die Wienerin, 87 Jahre alt, dürfte in Stanz im Mürztal auf Urlaub gewesen sein. Gegen 15 Uhr hielt sie bei einem Postkasten und stieg aus. In ihrem Automatik-Auto hatte sie den Leerlauf eingelegt. Der Wagen kam ins Rollen.