Kolonne überholt: Motorrad „abgeschossen“

Der 44-jährige Motorradfahrer aus dem Pinzgau fuhr auf der Pinzgauer Straße B311 am Mittwochnachmittag in Saalfelden links an einer Kolonne vorbei. Im Ortsgebiet von Weikersbach bog eine 59-jährige Flachgauerin in Fahrtrichtung Zell am See, die an der Spitze der Kolonne fuhr, gerade links ab.